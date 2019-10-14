Новосибирск, , 16:12 — REGNUM В рамках международного антитеррористического учения «Сотрудничество-2019» в Новосибирской области спецназ Росгвардии и народной вооружённой полиции Китая прошли обучения работе в населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба национальной гвардии Российской Федерации.

Основным местом занятий 14 октября стал огненно-штурмовой комплекс учебного центра «Горный» Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Там военнослужащие подразделений специального назначения двух стран прошли обучения методике специальных адресных мероприятий на макете населённого пункта. Были отработаны совместные действия по досмотру помещений и нейтрализации условных террористов.

Отметим, что в качестве переводчиков на учениях задействованы курсанты второго и третьего курсов факультета сил специального назначения НВИ. Находясь в составе сводной группы из китайских и российских военнослужащих, они помогают бойцам координировать между собой действия.

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