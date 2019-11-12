Нижний Новгород, , 03:49 — REGNUM Точку в споре вокруг того, войдёт ли Новинский сельсовет в состав Нижнего Новгорода, утратив статус самостоятельного муниципалитета, поставят 28 ноября 2019 года на сессии Законодательного собрания Нижегородской области. В комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту уже внесено два законопроекта по данному вопросу — об изменении административно-территориального деления Богородского района и Нижнего Новгорода и о преобразовании муниципального образования — сельского поселения Новинский сельсовет Богородского района. По обоим документам субъектом инициативы выступает губернатор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если областные депутаты утвердят изменения, то уже с 1 января 2020 года сельсовет утратит статус отдельного муниципального образования.

«Принятие проекта закона повлечёт увеличение численности населения города областного значения Нижний Новгород на 11 130 человек и составит 1 272 953 человек», — отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.

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Напомним, инициативу о присоединении Новинок к столице области в середине сентября 2019 года выдвинул мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Чиновники объяснили это необходимостью решить вопрос с проблемными долгостроями, куда вложили средства тысячи дольщиков, и которые строились на территории соседнего района. Если сами дольщики идею поддержали, то сельские жители были против, аргументируя тем, что опасаются роста цен на ЖКХ, ставок налогов из-за статуса городской территории. Расхождение мнений вызвало скандал в регионе, но общественные слушания всё равно были признаны состоявшимися, в том числе на них и основаны законопроекты, внесённые губернатором в Заксобрание.