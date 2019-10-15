15 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:38 — REGNUM В Нижнем Новгороде скандал. Жители сельского поселения Новинки из Богородского района выступают против вливания его в состав столицы региона, предложенного нижегородским мэром Владимиром Пановым. Сельчане опасаются, что столичный статус повысит не уровень их жизни, а её дороговизну, стоимость ЖКХ и размер налогов, власти эти опасения развеивать отчего-то не спешат. ИА REGNUM разбиралось в сложившейся ситуации.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

История вопроса

В Богородском районе Нижегородской области есть муниципальное образование Новинский сельсовет с центром в посёлке Новинки. Проживают в поселении около 8,6 тыс. постоянных жителей, отдельно в посёлке — около 2,2 тыс. жителей. Расположены Новинки всего в 7 км от Нижнего Новгорода, потому земли здесь представляют высокий интерес для застройщиков. Не зря же в небольшом населённом пункте за последние девять лет начали возводить сразу четыре жилищных комплекса. Но не все стройки завершились удачно.

Новостройка

Так ЖК «Новинки Smart city» из-за проблем у застройщика, так и не довели до финишной прямой. Объект включён в список проблемных долгостроев. Из 34 домов первой очереди здесь начали строить 25, но только четыре в более-менее высокой степени готовности. На стадии котлована «встали» семь домов, остальные готовы в районе 25−30%. Средства в стройку ЖК, позиционировавшегося как город-спутник Нижнего Новгорода, вложили более 1,9 тыс. человек, в реестр обманутых входят, по разным данным, от 1,5 до 1,8 тыс. Застройщик ЖК — банкрот, но власти обещают достроить объект. В июне 2019 года права на строительство перешли к фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

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Инициатива

В середине сентября 2019 года на сайте мэрии Нижнего Новгорода появилось постановление за подписью мэра Владимира Панова, в котором он выступал с инициативой объединить столицу региона с Новинским сельсоветом. За счёт этого площадь города должна вырасти на 10%. Подрастёт и численность жителей областной столицы, где с демографией не всё гладко уже давно.

18 сентября инициативу Панова рассмотрели городские депутаты и поддержали. Первый замглавы Наталия Казачкова тогда отметила, что на сегодня есть серьезная проблема с обманутыми дольщиками в Новинках, именно это и стало мотивом для инициативы — «для решения огромного количества социальных задач».

Казачкова заявила, что для бюджета города расходы не увеличатся, а, наоборот, появится профицит на 2,111 млн рублей, но не уточнила источник данного излишка. Про расходы после слияния также осталось много вопросов без ответов.

Народные избранники активно ратовали за присоединение, отмечая, что и город расширится, и денег можно больше попросить у вышестоящих бюджетов, да и земли свободной для застройки для инвесторов станет больше.

Депутат Михаил Кузнецов напомнил, что «при рассмотрении спорных вопросов финансирования учитывается территория и численность населения, и когда мы расширяемся, мы повышаем свою значимость».

"Кроме того, у нас, практически, не осталось свободной земли, а город зарабатывает, прежде всего, землей, и расширение территории — это возможности для потенциальных инвесторов», — заявил Кузнецов.

Кузнецов Михаил Gordumannov.ru

Его коллега Николай Сатаев настаивал, что слияние Новинок со столицей позволит решить проблему дольщиков. Напомнил он также, что многие жители Богородского района работают в Нижнем Новгороде, то есть уже практически нижегородцы.

В итоге депутаты предложение поддержали. Следующими, чьего мнения спросили, стали Новинский сельсовет и Земское собрание Богородского района, которые также были «за». И только в октябре власти поинтересовались мнением тех, кто живёт в Новинках.

Позиция жителей Новинок

Жители в недоумении, почему же в таком важном вопросе их спросили в последнюю очередь. Они настаивают на том, что такие вопросы нужно решать в ходе референдума, в котором должны быть опрошены не менее 80% жителей. Это и прозвучало в ходе общественных слушаний, которые прошли 10 октября и выдались бурными.

Отнюдь не из упрямства недовольны новинчане инициативой нижегородской мэрии. Камнем преткновения стали важные вопросы — сельские льготы, более низкая стоимость услуг ЖКХ, налоговые льготы (на землю, недвижимость физлиц), что есть сейчас у них, как у жителей сельской территории.

Итогом слушаний стало обращение жителей сельского поселения к Владимиру Путину, нижегородскому губернатору Глебу Никитину. В нём авторы просят дать ответы на их вопросы.

«Нами не была услышана информация о том, как конкретно изменится социальная составляющая жизни в Новинках после присоединения к Нижнему Новгороду: насколько поднимутся тарифы, насколько вырастут налоги, будут ли работать муниципальные инстанции, как будут развиваться коммуникации? Вместо ответов мы слышали откровенные отговорки», — цитирует обращение газета «Коммерсантъ».

Окраина Новинок Евгений Катышев

Жители возмущены и сравнивают себя с животными в зоопарке, «которых взяли и продали в другой зоопарк, без их воли». Беспокоятся и учителя местной школы, у которых пока есть сельские льготы, а как будет потом, после присоединения, неизвестно.

Политический обозреватель, политолог Валентина Бузмакова в своей колонке на портале АПН отмечает, что протеста со стороны жителей Новинок следовало ожидать. Бузмакова предлагает вспомнить, чем именно заманивали граждан в Новинки — дешёвым жильём, сельскими тарифами, обещаниями создать инфраструктуру, и «небогатый народ собирал последние деньги, соглашаясь на переезд в Новинки».

»Я прекрасно понимаю, какой вопрос решается. Решается главная проблема — убыль населения Нижнего Новгорода. Мы очень плохо выглядим по сравнению с другими городами-миллионниками. Народ у нас мрет нещадно. Так давайте за счет окраин — Богородского, Кстовского районов — увеличим количество населения и будем выглядеть для Москвы более-менее прилично. Опять — выглядеть. Опять — для Москвы», — отмечает эксперт, добавляя, что нельзя такие вопросы решать скоропалительно, так как город — это «живой организм» и нельзя «насильно отрезать от него или пришивать к нему какие-то куски».

Старший преподаватель кафедры философии и политологии Нижегородского института управления РАНХиГС Виктор Лысов также поддержал мнение, что «все ходы перепутаны» и нужно было сначала спросить жителей. На сайте «Полит-НН.ру» он написал, что «никакой выгоды для Богородского района не увидел».

"И жители не зря интересуются по поводу изменения тарифов, по поводу изменения льгот для сельских жителей — они же их теряют. Где решения по поводу компенсаций, которые будут потеряны населением Новинок? Если ответов на прямые вопросы на общественных слушаниях они так и не дождались, то очевидно, что потери действительно будут», — резюмирует он.

Тарифы ЖКХ

Жители Новинок планируют выйти с инициативой проведения референдума.

Мнение дольщиков

18 октября по вопросу слияния Новинок с Нижним Новгородом пройдёт заключительный этап общественных слушаний. На них планируют высказаться дольщики проблемных, так и недостроенных ЖК. В своей группе соцсетей они негативно отнеслись к позиции сельчан, переживая за судьбу своих квартир.

«А если присоединения не будет, значит, не будет никакого развития территории с перспективной застройкой, и останутся наши 25 домов торчать плешью в чистом поле», — отмечается в сообщении в официальной группе дольщиков в соцсетях, в котором пострадавших просят прийти и поддержать присоединение.