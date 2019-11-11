Туркестан, Казахстан, , 13:05 — REGNUM 26 бывших сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела департамента внутренних дел (ДВД) Туркестанской области Казахстана осуждены за коррупционные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе агентства республики по противодействию коррупции.

На скамье подсудимых оказались 38 фигурантов. Объем уголовного дела составил 1538 томов. В ходе следствия было выявлено 144 факта незаконной выдачи водительских удостоверений и 353 случая незаконной регистрации автомобилей.

Бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) регионального ДВД приговорен к 11 годам лишения свободы. Бывшие начальники Сайрамского, Байдибекского, Махтааральского районов и города Туркестан приговорены к 10 годам лишения свободы.

Напомним, массовые задержания сотрудников РЭО ДВД Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанская область) прошли в июле 2016 года. Среди прочих обвинений подозреваемым вменялся незаконный ввоз на территорию Казахстана более 600 автомобилей.

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