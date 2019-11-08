Алма-Ата, Казахстан, , 15:57 — REGNUM Бывший судья Медеуского районного суда Алма-Аты признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 45,46 млн тенге ($117 тыс.). Об этом 8 ноября сообщает издание Tengrinews.kz. со ссылкой на антикоррупционную службу Алма-Аты.

Судья признан виновным в получении взятки в размере $3 тыс. из ранее оговоренных $10 тыс. через посредника — секретаря суда в обмен на положительное решение по гражданскому делу, которое связано с определением границы земельного участка.

Районный суд №2 Медеуского района Алма-Аты приговорил бывшего секретаря судьи к двум годам лишения свободы. Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Напомним, 23 октября апелляционная коллегия по уголовным делам Казахстана вынесла приговор в отношении судьи Ауэзовского районного суда № 2 Алма-Аты Андрея Штейнке. Бывший судья приговорен к 3,6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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