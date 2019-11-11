Новосибирск, , 09:12 — REGNUM У демографической катастрофы в России есть объективные причины и причины, вызванные действием государства, считает председатель регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина.

Напомним, что в РФ четвёртый год подряд фиксируется естественная убыль населения.

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«Объективные причины не исправишь. А вот исправить экономическую ситуацию, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне и не боялись рожать детей, правительство бы нормальное могло сделать: больше свободы для частного бизнеса, снизить налоги, по максимуму государству уйти оттуда, откуда можно уйти, независимый суд, — отметила ИА REGNUM Каверзина. — К сожалению, экономическая политика политика нынешнего правительства имеет абсолютно другое направление — зарегулированность всего и вся, удушение мелкого бизнеса, увеличение налогового бремени. Ну, а суд российский только ленивый не ругает».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению руководителя межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, основная проблема низкой рождаемости в России — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей.

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