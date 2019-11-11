Чита, , 08:32 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов наградил пятерых строителей и подрядчиков, принимавших участие в ликвидации последствий апрельского степного пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ранее мной было поручено поощрить всех тех, кто наиболее активно принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сегодня награду получают люди, которые сделали большое дело для многих пострадавших забайкальцев», — сказал он.

11 ноября им были вручены знаки отличия «За усердие на благо Забайкальского края».

В частности, бригада одного из награждённых восстановила девять объектов сельскохозяйственного кооператива на сумму более 6,5 миллиона рублей. Сам предприниматель добавил, что председатель и коллектив СПК довольны новыми постройками.

Напомним, масштабные степные пожары пришли в регион 19 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, причиной были названы человеческий фактор и штормовой ветер, из-за которого огонь быстро распространился по огромной территории. В результате пострадало более ста строений и чабанских стоянок, погибло более 3,6 тыс. голов домашнего скота.

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