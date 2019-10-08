Чита, , 10:15 — REGNUM Основной причиной пожаров в Забайкалье является человеческий фактор. К такому выводу пришёл исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края Андрей Гурулев, выступая на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, которые цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, всего с начала 2019 года в крае за нарушение противопожарной безопасности было возбуждено около 150 уголовных дел, составлено около 440 протоколов об административных правонарушениях. Также патрульными группами в этом году выявлено 208 лиц, виновных в возникновении природных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабными степными возгораниями Забайкалье накрыло с 19 апреля 2019 года. Этому способствовал штормовой ветер и не потушенные палы. Огонь быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысячи голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова.

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