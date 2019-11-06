Чита, , 06:40 — REGNUM Власти Забайкальского края исполнили поручение президента России Владимира Путина по скорейшему восстановлению жилья и чабанских стоянок, сгоревших в результате масштабных степных пожаров весной 2019 г. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, все пострадавшие получили компенсации и необходимую помощь. В связи с этим принято решение наградить глав поселений, подрядчиков и рабочих, принявших активное участие в восстановительных работах.

Известно что знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края» наградят шесть человек, среди которых — директор компании «Руно» Бадмажаб Батоев. Его организация качественно и в срок установила три объекта: конюшню размером 720 квадратных метров, коровник в 700 квадратных метров и свинарник площадью 18 квадратных метров. Также одним из награжденных станет руководитель строительной бригады Церен-Базар Цырендашиев, которыя возвела 10 объектов на территории одного из пострадавших от стихии подсобных хозяйств.

Помимо этого, 18 человек (плотники, строители, трактористы, сварщики, каменщики и другие рабочие) получат памятные подарки и денежную премию губернатора Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пресные пожары в Забайкалье начались в конце апреля 2019 года вместе с потоплением, штормовым ветром и непотушенными палами. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

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