Ульяновск, , 13:19 — REGNUM В Ульяновской области обсуждается инициатива минприроды Ульяновской области об отстреле серых ворон и бакланов, а также бродячих собак и кошек. Данный вопрос был поднят на заседании экологической палаты региона, которая выступила против включения данных видов в число охотничьих, в то же время признав проблему бродячих собак, сообщили ИА REGNUM в областном министерстве природы.

Председатель экопалаты Алексей Сидоров отметил, что «проблема существует, однако способы её решения должны быть иными», напомнив «об ответственном отношении к животным». Были высказаны мнения о необходимости проведения мониторинга и исследований по определению численности бакланов и серых ворон, чтобы получить научное обоснование для регулирования численности. Члены экологической палаты также признают проблему бродячих собак, но просят решить её без увеличения списка охотничьих видов. Сформулированные предложения будут направлены в региональное правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на общественное обсуждение вынесен проект, предполагающий увеличение числа «охотничьих видов» в регионе за счёт включения в перечень «бродячих беспородных собак и кошек», серых ворон и бакланов. В минприроды региона ссылаются на то, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам». В частности, «дикие кошки разоряют птичьи гнёзда», а ушедшие с подворий собаки сбиваются в стаи, что опасно и для «людей, находящихся в лесу». Речь, по заверению чиновников, идёт о территориях за пределами населённых пунктов.

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На это в числе первых отреагировал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (фракция «Единая Россия»), подчеркнув, что будет сделано всё для того, чтобы эту «глупость заблокировать». По его словам, законодательная инициатива противоречит не только федеральным законам, но и «принципам гуманности» и «элементарного здравого смысла».

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, «к рассмотрению таких инициатив надо подходить максимально взвешенно, природу и её обитателей надо беречь, а не уничтожать».

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