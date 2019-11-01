Москва, , 13:39 — REGNUM Законодательная инициатива минприроды Ульяновской области по отстрелу бездомных собак и кошек противоречит не только федеральным законам, но и «принципам гуманности» и «элементарного здравого смысла». Об этом пишет на своей странице в «Инстаграмме» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (фракция «Единая Россия»). По его словам, будет сделано всё для того, чтобы эту «глупость заблокировать».

Депутат подчёркивает, что «отстрел безнадзорных животных противозаконен», так как противоречит федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Также незаконно и отнесение «кошек и собак к охотничьим видам животных», так как это противоречит федеральному закону «Об охоте».

«Ульяновская область вышла из состава Российской Федерации? Там не действуют федеральные законы? Или там, в единственном регионе РФ, региональное законодательство выше федерального? Ничем иным я эту инициативу объяснить не могу…

Как можно было предложить такую инициативу, противоречащую не только сразу двум федеральным законам, но и принципам гуманности, а также элементарного здравого смысла (ну какие кошки «охотничий ресурс», ну бред же), я не понимаю», — недоумевает Владимир Бурматов.

По его словам, будет сделано «всё для того», чтобы «эту глупость заблокировать». Депутатские запросы будут направлены ульяновскому губернатору, спикеру регионального парламента и прокурору области.

Как сообщало ИА REGNUM в Ульяновской области на общественное обсуждение вынесен проект закона, предполагающий увеличение числа «охотничьих видов» в регионе за счёт включения в перечень «бродячих беспородны собак и кошек», серых ворон и бакланов. В минприроды региона ссылаются на то, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам».

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