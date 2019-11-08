Москва, , 12:02 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (87%) в большинстве случаев готовы помогать полиции и оказывать содействие сотрудникам полиции, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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За семь лет выросло граждан готовых стать понятыми и сообщить сотруднику полиции подробности ЧП, если они стали очевидцем — с 45% в 2012 году до 72% в 2019 году.

Дать информацию о ком-то, кто заинтересовал полицию, выразили готовность 68%, принять участие в задержании правонарушителя — 55%, помочь охранять общественный порядок — 47% опрошенных.

Опрос проведён 1 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (36%) положительно оценивают работу полиции в их регионе, 47% — средне.

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