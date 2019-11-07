Москва, , 08:38 — REGNUM Более половины жителей России (54%) доверяют сотрудникам полиции своего региона (в 2018 году — 57%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще граждан доверяют полиции на транспорте (66%) и сотрудникам дежурной части (63%).

Также высокие показатели доверия граждан участковым (59%), инспекторов по делам несовершеннолетних (57%) и работников уголовного розыска (55%).

Опрос 1 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уровень доверия граждан к сотрудникам полиции за год снизился на 10%. Если в 2017 году полицейским доверяли 67%, то в 2018 года уровень доверия составляет 57%.

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