Москва, , 11:51 — REGNUM Озвученные Счётной палатой России цифры по убыли населения — это трагические цифры. Подчеркну, что население у нас убывает, несмотря на миграционный прирост. То есть естественная убыль населения России тем более ощутимая, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 ноября, комментируя данные СП РФ.

«Эту убыль увеличением продолжительности жизни не компенсируешь: новых граждан, новых русских, татар, башкир и так далее, рожать могут только молодые. А они не хотят.

Можно привести немало объективных причин, почему они не хотят: и зарплаты скудные, и жилье недоступно… А некоторые просто не имеют веры в будущее.

Напомню, однако, такой факт. Часто говорят, что Великую Отечественную войну выиграло поколение, родившееся в революцию и сразу после Гражданской войны. В нашей семье из участников войны — мой отец, 1921 года рождения, мать жены — 1917, и двое из ее несостоявшихся погибших дядей — 1919 и 1923 годов рождения.

Оглянитесь в истории своих семей: там тоже таких много. Почему наши предки их-то рожали в те тяжелейшие годы? И что было бы, если бы, как многие нынешние, от этой обязанности перед своим народом они увильнули?

Мне думается, молодым в том числе из этого надо исходить. Иначе все разговоры о том, что мы чтим память отцов, все походы с ними в колоннах «Бессмертного полка» превращаются в пустое дело.

Полк бессмертный, только пока народ жив. А он, как мы видим, умирает», — высказал свою точку зрения Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил глава государства Владимир Путин. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

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