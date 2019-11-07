Москва, , 08:15 — REGNUM Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.

По состоянию на 1 сентября в России проживало 146,7 млн человек, с начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Вместе с тем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России идёт подготовка к переписи населения, которая состоится в октябре следующего года. В стране масштабная перепись состоится в 12-й раз, при этом впервые будет использована возможность прохождения переписи на портале госуслуг. Также значительно изменится перечень вопросов в переписных листах.

Напомним, по итогам переписи населения 2010 года общая численность населения составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население России сократилось на 2310 тыс. человек (или на 1,6%).

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