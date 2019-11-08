Москва, 8 ноября 2019, 03:00 — REGNUM
- Проект ИА REGNUM. Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 ноября: немцы взяли Тихвин, Алупку, Ялту и Балаклаву.
8 ноября 1941 года немецкие войска взяли Тихвин. Железная дорога, связывающая блокадный Ленинград с тылом, перерезана.
Красная армия перешла в контрнаступление под Севастополем, в районе хутора Мекензия. Немецкие войска взяли Алупку, Ялту и Балаклаву.
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