Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

8 ноября

8 ноября 1941 года немецкие войска взяли город Тихвин, из-за чего оказалась перерезана железная дорога, связывающая блокадный Ленинград с тылом. Немцы попытались продвинуться к реке Свирь, где они должны были соединиться с финскими войсками, однако не смогли прорвать оборону Красной армии.

Атака немецких частей по направлению к Новошахтинску, севернее Ростова-на-Дону, была успешно остановлена Красной армией. Нападающие понесли большие потери.

Морская пехота Красной армии при поддержке береговых батарей и артиллерии крейсеров перешла в контрнаступление под Севастополем, в районе хутора Мекензия.

Немецкие войска взяли Алупку, Ялту и Балаклаву.

СНК СССР в переданном правительству Великобритании сообщении указал, что между двумя странами так и не достигнуто договорённости о целях войны, организации послевоенного мира и военной взаимопомощи в Европе.

8 ноября 1943 года немецкие войска, отступавшие из Киева, соединились со свежими частями и попытались нанести контрудар по силам 1-го Украинского фронта в районах Фастов, Корнин, Триполье. Однако Красная Армия отразила атаку.

8 ноября 1944 года в Ленинграде впервые за 3 года войны открылись залы Эрмитажа.