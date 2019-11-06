Москва, , 10:59 — REGNUM В России завершилась Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Закрытие состоялось 5 ноября в Москве, сообщили в Минздраве РФ.

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Бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах прошли более 30 тыс. человек в разных регионах РФ.

В более чем в 130 городах России прошли образовательные семинары для граждан. В 25 регионах провели информационно-разъяснительные мероприятия для более 5 тыс. медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовала 17 июня 2019 года в 40 регионах России. За два года акция охватила 74 региона.

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