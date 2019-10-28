Москва, , 11:30 — REGNUM В России в ближайшее время станет возможно максимально расширить охват лечением ВИЧ-инфицированных лиц. Об этом 28 октября заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью на радио «Комсомольская правда».

«У нас резко увеличилось число, которые диспансерно наблюдаются. У нас есть возможность этим людям оказывать помощь. 66% на середину года — к концу года, я надеюсь, это будет 75%. И на следующий год мы поставили задачу 90%, как рекомендует ООН, лечить», — заявила Скворцова.

Заболеваемость ВИЧ с начала 2000-х годов неуклонно росла. Сейчас зарегистрировано около 900 тыс. инфицированных ВИЧ — в настоящее время из этого числа на лечении находится 66%.

Ещё четыре года назад в России бесплатно получали лишь 26% из числа заболевших.

«У людей из разных социальных групп необходимо обязательно мотивировать к постоянному наблюдению. Не хотят по разным причинам. Главная причина у нас на протяжении многих лет — была инъекционная, у наркоманов. Сейчас на первое место вышли гетеросексуальные половые связи. Сейчас даже люди из благополучных семей заболевают ВИЧ. Другой контингент. Эти люди хотят излечиваться и долго жить», — пояснила министр.