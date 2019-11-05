Душанбе, , 21:36 — REGNUM Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана обеспокоилось тем, что 17% населения страны имеют избыточный вес, а 11,3% — страдают от ожирения. При этом среди детей в возрасте от 6 до 17 лет этот показатель ожирения составляет 4,7%.

По данным ведомства, 43% таджикистанских детей питаются нерационально, 84% — не занимаются физической деятельностью, что в свою очередь также ведет к избыточному весу.

В рейтинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению ожирения Таджикистан располагается на 128 строчке.

Напомним, что на заседании правительства Таджикистана, прошедшем в конце сентября 2019 года, министр здравоохранения и соцзащиты населения страны Насим Олимзода зачитал отчёт «О Программе профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан на 2019−2024 годы». Так как рост ожирения приводит к увеличению случаев инвалидности, а также летальных исходов среди населения страны.

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В рамках «Стратегии питания и физической активности в Республике Таджикистан на 2015−2024 годы» президент Таджикистана поручил профильным ведомствам принять меры не только для непосредственного изучения, но и предотвращения и лечения ожирения у населения.

Поэтому минздрав Таджикистана советует гражданам снизить потребление жирной еды, а также сладких газированных напитков.