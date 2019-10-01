Душанбе, , 12:16 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился принять меры по борьбе с ожирением в стране: изучать проблему, предотвращать и лечить его в рамках «Стратегии питания и физической активности в Республике Таджикистан на 2015−2024 годы».

Тему ожирения среди таджикистанцев поднял министр здравоохранения и социальной защиты населения Насим Олимзода, который выступил с отчётом «О Программе профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан на 2019−2024 годы».

Как показали исследования, отметил министр, в Таджикистане в последние годы наблюдается развитие хронических неинфекционных заболеваний, а ожирение становится причиной роста инвалидности и количества летальных исходов.

Корень проблемы таджикское здравоохранение видит в увеличении употребления в пищу продуктов быстрого приготовления, блюд с высоким содержанием жиров, сладких газированных напитков, соли и простых сахаров при низком количестве питательных веществ в рационе таджикистанца.

Отметим, что вопрос борьбы с ожирением в Таджикистане поднимается не впервые. В частности, его практическая реализация коснулась министерства внутренних дел страны. С весны 2017 года для милиционеров действуют границы допустимого веса. У упитанных сотрудников выбор небольшой: увольнение из органов или похудение.

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Кроме того, Таджикистан вошёл в десятку стран с самой вредной для здоровья кухней, которая способствует ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, по версии Всемирной организации здравоохранения.

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