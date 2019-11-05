Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:44 — REGNUM В Свердловской области жители Нижнего Тагила провели экологическую акцию «Обними пруд». Как сообщает местное издание «Тагил сити», около 50 человек взявшись за руки выстроились цепочкой на берегу Черноисточинского водохранилища.

Мероприятие прошло 4 ноября. Основная цель акции, привлечь внимание властей к экологическим проблемам водоёма из которого ведётся водозабор для обеспечения населения районов Нижнего Тагила питьевой водой.

Напомним, что проблемы экологии в Черноисточинском водохранилище существуют не первый год. Связаны они с тем, что летом в водоёме начинается цветение сине-зелёных водорослей, из-за которого вода приобретает неприятный запах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году подобное мероприятие проходило в Екатеринбурге. Горожане «обнимали» Городской пруд, в знак протеста. Активисты выступали против строительства в акватории водоёма на насыпном острове храма в честь святой Екатерины.

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