В пруду Нижнего Тагила нашли водоросли, которые могут выделять токсины

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:06 — REGNUM В Свердловской области исследование воды Черноисточинского водохранилища, из которого идёт водозабор для Нижнего Тагила, выявило опасные водоросли. Анализ проб провели специалисты центральной лаборатории МУП «Водоканал» города Екатеринбурга, сообщил на своей странице в Facebook общественник и эколог Андрей Волегов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исследование предоставленных проб было проведено с целью определения видового состава, численности и биомассы водорослей, присутствующих в Черноисточинском водохранилище.

«В пробах встречается представитель сине-зеленых водорослей (цианобактерий/цианокариот) — Aphanizomenon (афанизоменон). Вся слизистая маслянистая масса в этих пробах представлена спорами и распавшимися талломами данного планктонного организма. Численность водорослей афанизоменона в нагонных массах около плотины составляет 2 472 919,832 млн кл./дм3, биомасса (по сырой массе) — 455 941,209 мг/дм3. В пробе, отобранной в районе водозабора, численность водорослей составляет 663 542,516 млн кл./дм3, биомасса — 133 168,921 мг/дм3», — сообщил общественник.

Он отметил, что отдельные иные популяции сине-зелёных водорослей могут выделять нейротоксины, опасные для человека и животных.

«Принимая во внимание наличие огромного содержания спор в воде, следующий год может стать «фейерверком» цветения сине-зеленых водорослей на Черноисточинском пруду за всю историю существования водоема», — подытожил Андрей Волегов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с экологией воды в Черноисточинском пруду начались ещё три года назад. А летом 2016 года водопроводную воду в Нижнем Тагиле (водозабор идёт из этого водохранилища) не рекомендовали использовать для питья.

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В ходе прокурорской проверки было выявлено, что в воде пруда превышены нормы содержания опасных веществ. В итоге прокуратура внесла представления руководству ООО «Водоканал-НТ», так как именно это предприятие сбрасывало в водохранилище сточные воды.

В 2017 году пруд вновь «зацвёл», а помимо зелёного цвета вода приобрела неприятный запах. Андрей Волегов опубликовал фото и видеосъёмку пруда с вертолёта, на которых видно большое зелёное пятно посреди водохранилища.

В свою очередь власти Нижнего Тагила не оставили проблему без внимания и на данный момент заключена концессия с совместным российско-венгерским предприятием «Уральская водная компания» для организации работ по очистке и подготовке воды из Черноисточинского водохранилища.

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