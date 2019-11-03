Санкт-Петербург, , 23:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался 83-летний музыкант, педагог, композитор Владлен Неплох. Об этом говорится 3 ноября в сообщении на официальной странице Театр им. В.Ф. Комиссаржевской в социальной сети «ВКонтакте».

»Сегодня скончался Владлен Шмеркович Неплох…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Неплох был известным джазовым музыкантом, работал в Театре им.В.Ф.Комиссаржевской в оркестре с 1985 года, заведующим музыкальной частью — с 1996 года.

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