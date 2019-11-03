Берн, , 16:48 — REGNUM В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, настоящее имя которой Майтена Мари Брижитт Думенак. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала.

По словам источника, трагедия произошла в субботу, 2 ноября, в городе Женолье.

В настоящий момент выясняются причины смерти певицы.

Напомним, Мари Лафоре была известна российским телезрителям исполнением песен «Нежность», «Моя любовь, мой друг», «Манчестер и Ливерпуль» и др.

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