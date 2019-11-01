Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Петербуржцы жалуются на подозрительное и постоянное парение из подвала дома №11 по Харьковской улице в центре Северной столицы. Как пишут местные жители в социальных сетях, никакие заявки в профильные ведомства им пока не помогли.

«Клубы пара видны круглосуточно», — уточняют горожане. В самой парадной, по их словам, творится такое, что «комната страха не нужна». При этом в доме живут люди, но находиться в подъезде, полагают петербуржцы, можно только с риском для жизни.

«Это не подвал, а портал в ад!» — провозгласил местный житель Александр.

«Лестница там шатается, стены жуть, а из подвала валит пар», — добавила петербурженка Лиза в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».

К слову, похожая ситуация сложилась и на Новгородской улице неподалеку — в двух парадных дома №5 годами образуются клубы пара при минусовых температурах, а при сильных морозах инеем покрывается входная дверь и окна до пятого этажа, утверждают местные жители. Обслуживанием дома занимается Жилкомсервис №3.

Напомним, с началом отопительного сезона в Петербурге возобновились аварии на тепловых сетях.

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