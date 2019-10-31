Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом. На месте уже работают аварийные службы, но автомобилисты вынуждены «красться» по проезжей части из-за риска ДТП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, заблокирован оказался один из рейсовых автобусов, сообщают свидетели. Кроме того, по их словам, на скорой увезли пожилого человека. «Дедушка упал. На скорой забрали. Просто поскользнулся, наверное, там где-то в тумане этом, сидел, за колено держался, потом скорая забрала», — заявила местная жительница, наблюдавшая случившееся через окно.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока не могут подтвердить эту информацию: когда их сотрудники прибыли на место, они никого из пострадавших не застали. Тем не менее, на месте работают спасатели МЧС, аварийные службы и медики.

Энергетики уточнили, что технологическое нарушение на тепломагистрали произошло около 14:30 у дома №20 по улице Олеко Дундича.

«На место оперативно прибыла аварийная бригада предприятия и городские службы. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на проезжей части локализовано. Теплоэнергетики приступили к ремонтным работам», — заявили в компании.

Автомобильное движение перекрыто от Будапештской до Бухарестской улицы. В зоне прорыва оказалось несколько машин, но в «Теплосети» призывают владельцев не паниковать.

«Аварийный комиссар прибыл на место. Ответственность предприятия застрахована. Ущерб будет возмещен», — добавили в компании.

Кроме того, в «Теплосети» призывают свидетелей парения или вытекания горячей воды на поверхность ни в коем случае не пытаться проехать или пройти по затопленному участку.

«Не подвергайте свою жизнь опасности. Немедленно покиньте место происшествия», — настаивает «Теплосеть».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе подготовки к отопительному сезону 2019−2020 года в Петербурге было выявлено 1200 нарушений на инженерных сетях, при этом основная часть их была обнаружена в зоне АО «Теплосеть», у которой объём изношенных сетей составляет почти 47%.

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