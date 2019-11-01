Москва, , 11:52 — REGNUM На сегодняшний день наиболее острой и опасной экологической проблемой в мире является мусор, отходи и их переработка (23%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Подробности: Три четверти граждан РФ отмечают опасность изменения климата на Земле

Также опасны для экологии на Земле: загрязнение воздуха (15%), природные катаклизмы (9%), глобальное потепление климата (9%), уничтожение лесов (7%), воздействие промышленных предприятий на окружающую среду (5%) и др. Не смогли назвать никаких острых проблем экологии 25%.

Половина жителей России (50%) расценивают экологическую ситуацию в мире как плохую, 39% — как удовлетворительную, и лишь 4% — как хорошую. По мнению 64% опрошенных, экология в последние годы ухудшается.

Опрос проведен 13 октября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти три четверти жителей России (72%) считают, что сейчас на Земле происходят изменения климата, опасные для человечества.

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Путин подчеркнул стремление России к решению проблем экологии