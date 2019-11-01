Москва, , 11:40 — REGNUM Почти три четверти жителей России (72%) считают, что сейчас на Земле происходят изменения климата, опасные для человечества. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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При этом 35% опрошенных полагают, что опасные изменения можно остановить. Практически столько (37%) же уверены, что нельзя. Не замечают никаких вредных последствий изменения климата 10%. Затруднились ответить 18% респондентов.

Экологическая ситуация в мире в большей степени от руководителей государств (42%) и от обычных людей (35%). Но, по мнению 49% граждан РФ, из-за климатических изменений условия жизни на планете серьёзно ухудшатся уже в этом столетии. По мнению 30%, это произойдет позже.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 13 октября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало, жители России стали более положительно оценивать экологическую обстановку в стране.

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