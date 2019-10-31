Самарканд, Узбекистан, , 14:04 — REGNUM Инвесторы из Китая планируют выделить $200 млн на строительство туристического комплекса в Самарканде в рамках глобального проекта «Караван-сарай Шелкового пути». Об этом 31 октября сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на хокимият (администрацию) Самаркандской области.

Реализацию туристического проекта обсудили представители администрации области и делегация Китая. Генеральный директор китайской компании CILKPORTEL Ван Сяоюнь отметил, что проект «Караван-сарай Шелкового пути» подразумевает строительство около 100 крупных туристических комплексов от Сианя до Рима.

Отмечается, что сам проект состоит из двух частей: туристический комплекс и платформа электронной коммерции. Самый первый проект планируется реализовать именно в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Hanshin Engineering Construction планирует построить в Самарканде комплекс для игры в гольф. Иностранным инвесторам предоставят несколько вариантов участков земель.

Читайте также: В Самарканде планируют построить гольф-комплекс