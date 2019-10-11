Самарканд, Узбекистан, , 15:02 — REGNUM Комплекс для игры в гольф в Самарканде планирует построить южнокорейская компания Hanshin Engineering Construction, сообщает 11 октября агентство «Подробно.uz» со ссылкой на хокимият (администрацию) Самаркандской области.

Отмечается, что инвестору будет предоставлено несколько вариантов участков земель для строительства комплекса. Соответствующее указание дал хоким (глава) области Эркин Турдимов.

«Я рад, что наша компания сможет внести вклад в развитие древнего и исторического города Самарканда», — заявил глава корейской компании Чон Ёнг Сун.

Напомним, федерация гольфа Узбекистана была создана в 2015 году на базе ассоциации гольфа, которая, в свою очередь, появилась в 2000 году. Гольф-комплекс планируется также построить в Джизакской области Узбекистана.