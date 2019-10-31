Нижнеудинск, Иркутская область, , 08:38 — REGNUM В Нижнеудинске Иркутской области закрыли пункт долговременного пребывания граждан, утративших своё жильё во время летнего наводнения. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, все размещённые в нём жители приобрели собственные дома.

Объект был развёрнут на базе Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта 15 июля. В нём было 50 мест.

«30 октября, последние жители пункта выехали к месту постоянного проживания в приобретённые жилые помещения, преимущественно в Нижнеудинск. Мы рады, что все они теперь имеют собственное жильё», — сообщил глава минсоцразвития области Владимир Родионов.

Отмечается, что это уже третий пункт в Приангарье, закрытый по причине переезда пострадавших в собственное жильё. Всего в регионе было создано пять подобных объектов, из которых продолжают функционировать два пункта в Тулуне, где проживает 176 человек.

Напомним, Иркутская область минувшим летом пережила две волны паводка. Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате около 5 тысяч жилых помещений были признаны непригодными для проживания, 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат новому строительству, реконструкции.

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