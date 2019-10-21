Иркутск, , 07:27 — REGNUM Власти Иркутской области отчитались, что выдали уже 5500 свидетельств на приобретение жилья пострадавшим, лишившимся крова в результате мощнейшего наводнения. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, на данный момент от подтопленцев, лишившихся жилья, принято 6111 заявлений.

«На сегодняшний день 1800 пострадавших жителей уже приобрели новое жилье, взамен утраченного, их свидетельства оплачены. 71% жителей остались проживать в своем муниципальном образовании, 26% выбрали новое место жительства в других муниципальных образованиях Иркутской области, 3% приобрели жилье за пределами Иркутской области», — уточнил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск.

Российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в Приангарье, где проводил совещания и проверял, как исполняются его поручения по скорейшему возведению жилья и всей необходимой инфраструктуры. В ходе недавнего совещания глава государства вновь раскритиковал власти региона за медлительность в жилищных вопросах. На что вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ответил, что многие пострадавшие не хотят покупать жильё на вторичном рынке, они согласны подождать, проживая у родственников и знакомых, пока в городе возведут новые жилые кварталы.

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