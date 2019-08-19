Иркутск, , 09:45 — REGNUM

Впечатляющие данные о масштабе разрушений в Иркутской области, которая летом 2019 года пережила мощнейшее наводнение, приводит на своём сайте Генеральная прокуратура РФ.

«Вследствие наводнения порядка 5 тысяч жилых помещений признаны непригодными для проживания граждан, 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат новому строительству, реконструкции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Многие из пострадавших (их насчитывается порядка 45 тысяч человек) заявляли, что не получали предупреждений о грозящем бедствии, а когда оно случилось, то были вынуждены спасать себя сами. На днях вице-премьер российского правительства Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области заявил, что в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье появляется «огромное количество заявлений от людей, которые там не живут и не жили».

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