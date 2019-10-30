Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM В рамках подготовки к отопительному сезону 2019−2020 года в Петербурге было выявлено 1200 нарушений на инженерных сетях, при этом основная часть их была обнаружена в зоне АО «Теплосеть», у которой объём изношенных сетей составляет почти 47%.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук.

В этом году в рамках реконструкции теплосетей идёт активное строительство временных тепловых сетей наружного исполнения.

«Это первый, вынужденный этап. У нас нет физической возможности выполнить за кратчайший срок сразу строительство постоянной сети. Поэтому в этом году будет выполнено 13 км временных сетей, это в основном большие диаметры от 700 до 1200 мм и еще 5,5 км сетей меньшего диаметра, будут сделаны в этом году по постоянной схеме», — отметил спикер.

В следующем году данные работы продолжатся. Для этого в проекте бюджета Петербурга будущего года предусмотрены порядка 3 млрд рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Деньги будут направлены на ликвидацию «недоремонта» по тепловым сетям.

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Бондарчук также объяснил необходимость докапитализации компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» за счет средств городского бюджета.

«Фактически город, приобретая дополнительные акции АО «Теплосеть», не только увеличивает свою долю в компании, но и вкладывает деньги в ремонт тепловых сетей и создаёт дополнительную инвестиционную программу, которая уже есть в компании», — указал Бондарчук.

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