Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Петербурге ускорят ремонт изношенных теплосетей. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов заявил, что порядка 50% всех труб в Петербурге можно считать изношенными, и объемы ремонта следует увеличивать ежегодно.

До конца 2019 года в городе приведут в порядок 230 км теплосетей, что на 30 км больше, чем в 2018 году.

«И увеличим в следующем году на порядка 60 километров, уже сформирован бюджет. Понятно, что на сегодня отремонтировать все сети физически невозможно, они копились годами и десятилетиями, поэтому, чтобы чувствовать себя в безопасности, мы усилили ремонтные службы», — сказал Беглов.

Для работы в уязвимых зонах оснастили дополнительно 30 новых бригад. Беглов также призвал уменьшить нормативные сроки ремонта на теплотрассах.