Москва, , 14:38 — REGNUM Четверть жителей России (25%) задумывается о переезде в другой город. Самым популярным городом для переезда назван Санкт-Петербург. Туда стремятся уехать 15% опрошенных, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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На втором месте по востребованности граждан — Москва (8%), на третьем — Краснодар (6%). Примечательно, что среди регионов России, в которых находится желаемый для переезда населенный пункт, лидирует Краснодарский край (18%).

Основная причина переезда в другой город — безработица (18%). Также не устраивает высокий уровень жизни (15%), экология (13%) и климат (12%). Не хотят никуда переезжать 27% респондентов.

Опрос проведен 26 октября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (69%) не готовы переезжать в другой город или регион страны для лучшего трудоустройства.

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