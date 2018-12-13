Из-за работы готовы переехать в другой регион 22% граждан РФ

Москва, , 09:09 — REGNUM Жители России стали более лояльно относиться к переезду на новое место жительство из-за лучшего трудоустройства. Так, доля граждан, не готовых переехать в другой город или регион из-за работы, сократилась на 6 п. п., до 45%. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)

Доля тех, кто не хочет менять место жительства, но не исключает такую возможность, наоборот, выросла на 4 п.п., до 22%. В целом по России переезд в другой регион не рассматривают 67% работающих граждан.

Меньше всего переезжать хотят жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 16%). Чаще всего переехать хотят жители малых городов и поселков городского типа (44%), а также городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (42%).

Трудовая мобильность выше у молодежи до 24 лет (53%). Женщины готовы к переезду реже мужчин (63% против 56%).

Опрос проведен в октябре 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Опрошены 1100 работающих граждан от 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, к переезду готовы многие жители Дальневосточного ФО (60%). Жители Уральского ФО, наоборот, не готовы к смене места проживания (79%) ради более высокого заработка, а также жители Центрального ФО (73%), Северо-Западного ФО (72%) и городов-миллионников (70%).

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