Москва, , 14:10 — REGNUM Механизм бесплатной выдачи рецептурных лекарств нуждается в тщательной проработке и жестком контроле реализации. Потенциально данная мера позволит снизить смертность и улучшить качество и доступность лечения, однако возникает ряд рисков, связанных с реализацией подобного механизма, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г. В. Плеханова Максим Соколов.

«Во-первых, может сформироваться «серый» рынок препаратов, связанный с непорядочным поведением врачей и пациентов. Нередки случаи, когда люди получают по рецепту дорогую терапию и используют ее не для собственного лечения (или лечения родственников), а для продажи.

Эта ситуация в основном распространяется на тяжелые онкологические и иммунные заболевания, в частности иммунодефицитные, однако подобный риск может нарастать по мере упрощения доступа к препаратам.

Во-вторых, реальная возможность субсидирования всех важнейших рецептурных лекарств (сейчас это прядка 20%) у государства отсутствует. Предварительные оценки затрат на закупку препаратов на уровне 430 млрд рублей вызывают настороженность.

Если на реализацию всего нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено 1725,8 млрд руб., а нагрузка на бюджеты субъектов РФ составляет 265 млрд руб., то данная сумма выглядит весьма весомой, что может вызвать рост налоговой нагрузки на население.

В-третьих, возникает проблема доступности для населения данных лекарств, особенно в удаленных от центральной части регионов. Прежде чем вводить любые льготные меры, следует отработать механизм доступа к ним со стороны населения, что крайне важно с учетом географических особенностей России. В противном случае это вызовет диспропорции и ухудшение условий жизни для отдельных групп граждан.

В завершение, целесообразно проработать и оценить эффективность альтернативных механизмов и инструментов, обеспечивающих рост доступности рецептурных препаратов для населения, включая изменение нормативов финансирования медучреждений, развитие системы возмещения расходов (фонды, работодатели, НДФЛ и др.), привлечение производителей и предпринимателей к обеспечению отдельных категорий граждан препаратами.

Это в результате обеспечит прозрачность, контроль и рациональное применение рецептурных лекарств при лечении пациентов», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров считают, что государству нужно оплачивать гражданам лекарства по рецептам.

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