Москва, , 06:39 — REGNUM Государству следует использовать опыт большинства развитых стран и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства. Такое мнение высказали научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».

В России на сегодняшний день нет всеобщего охвата населения лекарствами в амбулаторном звене, бесплатно необходимые препараты можно получить только по отдельным льготам, а основную часть люди вынуждены покупать, пояснил Владимир Назаров газете «Ведомости».

По его словам, в конечном счёте такая система оказывается невыгодна властям, так как многие граждане не могут позволить себе купить лекарства, болеют и попадают в больницы, где их лечение обходится бюджету дороже, либо покупают на последние деньги и оказываются за чертой бедности.

Авторы инициативы считают, что государство должно субсидировать приобретение всех важнейших рецептурных лекарств, а не 20% как сейчас. Вместе с тем они признают, что обеспечение закупки хотя бы 70% препаратов обойдётся бюджету приблизительно в 430 млрд рублей ежегодно.

В качестве одного из путей экономисты предлагают вместо централизованной госзакупки медикаментов возмещать гражданам расходы на лекарства, либо включать затраты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Такой подход, по их мнению, будет стимулировать врачей к более рациональному применению лекарств.

По мнению специалистов, внедрение подобной системы позволит снизить смертность, сократить уровень бедности, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить число граждан, попадающих в больницы из-за осложнений в результате болезней. Всё это, отмечают авторы, поспособствует достижению показателей, заложенных в национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».