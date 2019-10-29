29 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Медицинских работников в школах Москвы лишают рабочего времени и обязанностей. Это коренным образом меняет степень санитарного контроля в учебных заведениях.

Евгений Цоц, , 13:19 — REGNUM Одной из наиболее популярных и острых тем последних дней в группах социальных сетей, посвящённых московской тематике, стало обсуждение возможной отмены услуг школьных врачей и медицинских сестёр. Пользователи не могут понять, какие изменения ждут школьных медиков, и готовятся к худшему.

Школьный врач Mos.ru

Толкования вызвали слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, который сказал, что постоянное присутствие врачей и медсестер в школах не требуется. В экстренных ситуациях более эффективно вызвать скорую помощь.

«Нужно ли вызывать скорую — да. Мы теряем иногда детей только потому, что побежали искать медсестру, а ребёнок находится в спортивном зале. Пока нашли ее, пока она прибежала, пока поняла, что делать, ребёнок погиб… Врач в школах не нужен постоянно, и медсестра не нужна. Профилактические мероприятия, организация профилактических осмотров, диспансеризация — для этого целый день сидеть в кабинете не надо», — приводит слова чиновника издание «Новые Известия».

В департаменте здравоохранения Москвы так ответили на запрос ИА REGNUM:

«Медсестры по-прежнему будут дежурить в московских школах по согласованному графику в специально оборудованных медкабинетах, но основная их задача — это профилактическая работа: вакцинация, профосмотры, санитарно-просветительская деятельность, а дежурство врачей на территории школ не предусмотрено уже в течение нескольких лет. Учитывая, что на счету каждая минута, и от правильной помощи зависит порой не только здоровье, но и жизнь ребенка, при ухудшении состояния или получении травмы следует сразу обратиться к сотрудникам скорой помощи, которые смогут оказать высококвалифицированную медицинскую помощь ребенку».

Добавим, что в должностные обязанности, помимо оказания экстренной медицинской помощи, диспансеризации и профилактических осмотров, входит также контроль за санитарно-гигиеническими условиями в образовательных учреждениях и оказание методической помощи в организации учебно-воспитательного процесса. В ведении медработника находится и контроль за состоянием фактического питания, анализ качества питания, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока. Вся эта работа требует постоянной вовлеченности специалистов.

За последний год в столичных школах и детских садах, входящих в структуру образовательных учреждений, фиксировались случаи массовых пищевых отравлений среди учащихся и воспитанников. Этот вопрос как раз находится в сфере компетенции школьных медиков. И без постоянного присутствия они не могут выполнять свою работу достаточно качественно, что, в общем-то, и могло привести к происшествиям.

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Другая тема — контроль работы с электронными устройствами. В столице внедряется проект «Московская электронная школа», охвативший все общеобразовательные учреждения, но контролируют ли его школьные медики? Как выясняется, врачей в школах нет уже несколько лет, а медицинские сёстры не смогут оценить изменения в состоянии здоровья учеников в силу квалификации.

Ещё один аспект МЭШ — санитарные правила, предписывающие педагогам при работе с электронными устройствами проводить с учениками разминки. Как неоднократно сообщали ИА REGNUM родители, педагоги на практике игнорируют эти требования, и контроль за этим опять же могли бы вести медработники.

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Ну и, конечно, остаётся открытой тема кадровой оптимизации медперсонала, поскольку при сокращении функций и рабочего времени медсёстры могут работать в школах по совмещению и один специалист обслуживать сразу несколько учреждений. Как обстоит дело на практике, проводились ли увольнения школьных врачей и медсестёр, в департаменте не рассказали.