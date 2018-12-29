Эпидемия дизентерии в Москве? Родители назвали число пострадавших детей

Москва, , 13:49 — REGNUM В 15 садах по ЮВАО города Москвы могли быть выявлены случаи массового заболевания детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители пострадавших с подтверждением копий анализов, выявивших бактерию шигелла, вызывающей дизентерию. По их оценкам, в настоящий момент число отравившихся составляет минимум 31 человек.

«Сад 2051 ДОУ 1 всего 154 ребенка: 14 в больнице, 31 ребёнок с подтверждённым шигеллёзом (дизентерией — группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактерией шигелл, прим. ИА REGNUM ), — написала одна из родителей в социальной сети Facebook.

По её данным, случаи отравлений могли быть в школе 329, ДОУ 1883, 2321, 1360, 2010, 3168, 2403, 2446, 2110, 2090, 2403, 1547, 2051, 2321. Женщина, в том числе, сослалась на имеющиеся у неё данные Роспотребнадзора.

Отметим, для сдачи анализов родители в основном обращались в платные клиники для оперативного получения результатов и теперь столкнулись с проблемой невозможности предъявить их в качестве доказательства в поликлиники по месту жительства — те их попросту не берут, ссылаясь на недостаточную достоверность.

«В поликлинике на Недорубова посчитали анализ ПЦР диагностики из лаборатории Гемотест недостаточным», — заявила корреспонденту ИА REGNUM мама пострадавшей дочери.

При этом в районной поликлинике данный анализ с бактерией шигелла у ребенка подтвердился.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве отказали устному обращению корреспондента ИА REGNUM, потребовав официальный запрос.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения (НП СРО «АПСПОЗ»), в настоящий момент завершены проверки всех производственно-логистических комплексов Москвы, а также их сотрудников.

«Были проверены и поставщики готовой продукции. С уже готовыми результатами вы можете ознакомиться на сайте Ассоциации. Оставшиеся результаты проверки будут опубликованы по мере готовности в течение 7−10 дней с момента передачи анализов и проб на бактериологическое исследование», — подчеркнул сотрудник.

Напомним, ранее в интернет выложили видеозапись совещания, где обсуждали закрытие в Москве на карантин корпуса школы из-за заболеваний детей. Причиной руководство называет распространение ОРВИ и гриппа. При этом, как ранее заявили в НП СРО «АПСПОЗ» вспышка заболевания произошла на пищеблоках детских садов, которые обслуживали партнёры организации.

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