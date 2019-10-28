Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM Министерство национальной экономики и министерство финансов Казахстана поддержали снижение налоговых выплат за радиочастоты сотовых операторов. Об этом 28 октября заявил министр цифрового развития, инновационной и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев, сообщает издание Zakon.kz.

Министр выступил на правительственном часе в Мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана. Жумагалиев отметил, что в ближайшее время на рассмотрение в парламент поступят поправки, связанные со снижением налогов за радиочастоты.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года доходы компаний телекоммуникационного рынка за год выросли на 6,3%, до 317,4 млрд тенге ($837 млн по курсу на 21 июня).

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