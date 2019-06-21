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Доходы компаний сотовой связи в Казахстане выросли в январе–мае на 6,3%

Экономика

Более 63% дохода обеспечивается за счет услуг интернета и мобильной связи

Нур-Султан, 21 июня 2019, 11:33 — REGNUM  Число абонентов сотовой связи в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составило 25,5 млн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом 21 июня сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике при министерстве национальной экономики.

Число абонентов сотовой связи с доступом к интернету составило 14,4 млн единиц, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Доходы компаний телекоммуникационного рынка за год выросли на 6,3%, до 317,4 млрд тенге ($837 млн). Более 63% дохода обеспечивается за счет услуг интернета и мобильной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 26 млн абонентов сотовой связи, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. В 2018 году число абонентов с доступом к интернету выросло на 4,2%.

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Сотовая связь
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