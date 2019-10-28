Воронеж, , 11:49 — REGNUM Воронежскому филиалу Ивановской академии института МЧС вернут статус института — в соответствии с распоряжением правительства РФ, подписанном председателем правительства Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 октября.

«Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в форме выделения из него федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Воронежский институт повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы», — говорится в документе.

К документу прикреплен перечень имущества, который закрепляется за новым образовательным учреждением.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский институт МЧС стал филиалом Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Оптимизацию образовательных организаций ведомства объяснили необходимостью повысить эффективность работы, однако решение было тяжело воспринято как сотрудниками, так и курсантами вуза.

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Воронежский институт МЧС станет филиалом Ивановской академии