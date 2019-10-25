Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Петербуржцы отправили в региональное управление Федеральной антимонопольной службы жалобу на городское правительство из-за проекта по сносу Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Прошу вас проверить действия правительства Петербурга в отношении СКК «Петербургский» и окружающего его квартала», — говорится в обращении. Речь идет о зеленой зоне, ограниченной Кузнецовской, Бассейной улицами, проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина.

Напомним, в начале октября Смольный объявил конкурс на поиски концессионера для «реконструкции» СКК «Петербургский». Первоначальный проект подразумевал снос советского здания и строительства на его месте новой арены вместимостью более 20 тыс. зрителей. Срок действия концессии составит 55 лет. Пока единственным известным потенциальным инвестором является ООО «СКА Арена» — именно ХК «СКА» изначально и выступил с идеей такой реконструкции.

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Местные жители заметили, что в ночь на 25 октября у сквера вокруг СКК эта компания начала сооружать забор, хотя итоги конкурса не были подведены, концессионер не определен. В Смольном позже объяснили через СМИ, что компании нужен забор для «изыскательских работ».

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Однако петербуржцам такая активность показалась странной. В обращении в УФАС они отмечают, что документы на конкурс принимаются с 8 октября по 20 ноября, но еще 13 сентября ГАТИ выдало ордер «на производство плановых работ» ООО «СКА Арена».

«Выдача этого ордера перед объявлением открытого конкурса на реконструкцию СКК вызывает вопросы и подозрения. Во-первых, что это за организация? На сайте «Руспрофиль» видим, что это фирма с одним сотрудником, он же генеральный директор, который начал действовать в этом качестве с 24.06.19», — пишут жители.

Им кажется странным, что такая компания является заказчиком инженерно-геологических изысканий, огораживая забором целый квартал, либо пытается участвовать в конкурсе, где требуется солидный опыт работ в подобной сфере.

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