Рим, , 14:57 — REGNUM Руководители «нескольких профсоюзов» хотят взять столицу Италии в заложники, заявила в пятницу, 25 октября, мэр Рима Вирджиния Раджи, комментируя проходящую в этот день в городе всеобщую забастовку профсоюзов, передает Adnkronos.

Действия профсоюзов создали значительные неудобства трем миллионам римлянам, в том числе родителям маленьких детей и студентам, отметила Раджи. Большинство граждан считают эти забастовки «неоправданными» и устали от низ, считает мэр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первой в истории всеобщей забастовке профсоюзов в Риме участвуют, в том числе, работники общественного транспорта, как городского, так и междугородного, сотрудники некоторых городских служб, включая службу по вывозу мусора, работники образовательных учреждений, в том числе детских садов.

Профсоюзы считают неудовлетворительной работу администрации Рима под руководством Вирджинии Раджи. Ключевые проблемы, с которыми, по их мнению, мэрия не может справиться — это ситуация с вывозом мусора и работа городского транспорта.

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