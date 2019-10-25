Рим, , 14:19 — REGNUM Во всеобщей забастовке профсоюзов, которая проходит в Риме в пятницу, 25 октября, участвуют около 75% сотрудников городской службы вывоза мусора, передает Mediaset.

Таким образом забастовка может создать горожанам не только транспортные проблемы, констатирует издание.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в первой в истории всеобщей забастовке профсоюзов в Риме участвуют в том числе и работники общественного транспорта, как городского, так и междугородного.

Профсоюзы считают неудовлетворительной работу администрации Рима под руководством Вирджинии Раджи. Ключевые проблемы, с которыми, по их мнению, мэрия не может справиться — это именно ситуация с вывозом мусора и работа городского транспорта.

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