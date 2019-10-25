Белгород, , 09:10 — REGNUM Наиболее востребованными специальностями у студентов из стран Африки, обучающихся в Белгородском госуниверситете (НИУ «БелГУ»), являются «лечебное дело», «стоматология» и «фармация». Это соответствует перечню, представленному Минобрнауки РФ, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что за два года количество африканских студентов в БелГУ увеличилось на 100 человек и сегодня составляет 300 человек. К 2024 году университет планируется удвоить этот контингент обучающихся.

«Предлагаемые нами образовательные программы востребованы абитуриентами этих стран, так как соответствуют потребностям их экономик», — объяснил проректор по международному сотрудничеству НИУ «БелГУ» Владислав Кучмистый.

В вузе добавили, что решению задачи по увеличению числа иностранных студентов будет способствовать конференция «Россия — Африка», которая пройдёт 25 октября в РУДН в продолжение масштабного саммита Россия — Африка в Сочи.

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