«Нефть, алмазы, энергетика»: ожидания СМИ от саммита Россия — Африка
Репортеры независимой угандийской ежедневной газеты Daily Monitor Uganda поделились своими ожиданиями от саммита Россия — Африка, назвав четыре основные сферы, обсуждению которых, по их мнению, необходимо уделить приоритетное внимание.
16 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Саммит «Россия — Африка». Тираж монеты номиналом 3 рубля составляет 3 тыс. штук.
Путин рассказал о шантаже и запугивании стран Африки.
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Одной из главных тем предстоящего саммита Россия — Африка станет урегулирование африканских конфликтов и проблем силами стран самого континента. Об этом ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На саммите Россия — Африка Танзанию представит премьер-министр страны
На саммите Россия — Африка президента Танзании Джона Магуфули представит премьер-министр восточноафриканской страны Кассим Маджалива.