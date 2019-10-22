В Сочи в Парке науки и искусства «Сириус» 23 октября откроется саммит Россия — Африка, который продлится два дня. Отметим, что это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Участники обсудят вопросы международной повестки дня, поделятся мнениями по актуальным проблемам, представляющим наибольший интерес для России и государств Африки.

Параллельно с саммитом пройдет экономический форум Россия — Африка. Его цель — создать вектор наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и странами Африки.